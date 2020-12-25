Швейцария — Словакия: ставка Владимира Вуйтека на матч МЧМ-2021

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч МЧМ-2021 Швейцария — Словакия.
Ставка: победа Швейцарии минимум в 2 шайбы за 1.91.
«У меня нет сомнений, что Швейцария победит в матче—открытии чемпионата, потому что я знаю, на что способна Словакия. В предстоящей игре только чудом словаки могут одержать победу.
У Словакии в этом году слабая команда, сейчас нет хороших игроков в составе этой сборной. Возможно, в следующем году команда станет посильнее, но сейчас она — один из главных аутсайдеров всего турнира. Для неё хорошо, что по итогам этого турнира никто из состава участников не вылетает, и Словакия точно сыграет в следующем году на МЧМ.
Я был бы рад, если бы в этой игре или какой-то другой на этом чемпионате Словакия взяла очки. Я буду болеть за Словакию и рад буду в этом прогнозе ошибиться, но стоит признать, что Швейцария сейчас сильнее. Швейцарцы превосходят соперника в классе, и думаю, они способны одержать победу с разницей минимум в две шайбы», — сказал Вуйтек.
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