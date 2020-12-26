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«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч 15-го тура АПЛ

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч 15-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.78.

«Обе команды, думаю, будут играть предельно осторожно, ведь они прекрасно осознают, что раскрываться против соперника чревато соответствующими последствиями.

«Лестер» только что играл с контратакующим «Тоттенхэмом» и почти ничего не позволил создать впереди и в контратаках был опасен и эффективен.

У «МЮ», по большому счету, те же козыри. Не думаю, что последние успехи (команда Сульшера выиграла последние три матча, забив в них 11 мячей) побудят гостей вдруг полететь вперед.

Победителя предсказать сложно, это матч на три результата. Предположу, что матч не получится результативным. Рисковать не должны ни те, ни другие».

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