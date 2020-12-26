«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч 15-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Ньюкасл».
Ставка: победа «Ман Сити» в каждом тайме за 1.81.
«После недоразумения в матче с «Вест Бромвичем» (1:1) последовали трудовая гостевая победа над «Саутгемптоном» (1:0) и гостевой разгром, учиненный «Арсеналу» в четвертьфинале Кубка лиги (4:1). Думаю, эти два результата означают, что в ближайшее время команда Гвардиолы не позволит себе подобного.
По крайней мере, «Ньюкасл» не производит впечатление команды, которая может доставить «Сити» существенные проблемы. «Сороки» за последние десять дней были разгромлены «Лидсом» и так же невзрачно смотрелись против «Фулхэма» и «Брентфорда». Несколько игроков основного состава по-прежнему на карантине, а сражаться за себя и за тех парней у оставшихся в строю получается не очень».
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