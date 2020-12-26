«Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.
«Юнайтед» героически сражался с «Брайтоном» в прошлом матче. Играл в меньшинстве больше тайма, вышел вперед, но довольствовался ничьей. Может ли это быть началом чего-то большего? Ближайшие четыре тура это покажут – в соперниках «Эвертон», «Бернли», «Пэлас» и «Ньюкасл». Команда у Криса Уайлдера достаточно солидна, чтобы рассчитывать на что-то в каждом из них.
В этой игре легко не будет ни тем, ни другим. Понятно, что «Эвертон» будет рассчитывать на победу, он завладеет инициативой с первых минут, но сумеет ли ей воспользоваться – вопрос. В позиционных атаках «ириски» не слишком сильны, особенно когда на поле нет ведущих игроков – а в Шеффилде не сыграет Динь и под вопросом Ришарлисон с Хамесом Родригесом.
Думаю, не стоит пытаться предсказать исход, лучше предположить, что много голов в этой встрече, скорее всего, не увидим".
- 26 декабря 2020
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