«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 15-го тура АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм».
Ставка: обе забьют за 1.96.
«В матчах с участием «Вулверхэмптона» уже пора принимать ставки на количество португальцев в стартовом составе команде. Например, в последнем матче их было шесть – больше половины.
Матч с «Тоттенхэмом» — это матч двух команд, которые не любят владеть мячом, а любят ждать ошибок соперника. Как говорит Моуринью: «Ошибается тот, кто владеет мячом». Однако, кому-то придется взять на себя инициативу, поэтому я не думаю, что матч получится совершенно нулевым. Я думаю, что ошибки будут, и эти ошибки допустят и те, и другие.
У «Вулверхэмптона» проблемы – не играет Хименес, Траоре не тот, что в прошлом году, но и «Тоттенхэм» из последних трех матчей два проиграл, несмотря на стенания Жозе, что все не по делу.
Мне кажется, что матч получится довольно нервным, но при этом обе команды должны забить. Я предлагаю ставку обе забьют».
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