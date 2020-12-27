«Вест Хэм» — «Брайтон»: прогноз Артура Петросьяна на матч 15-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» — «Брайтон».
Ставка: «Вест Хэм» не проиграет + обе забьют за 2.34.
«Брайтон» что-то совсем сник. Первые пару месяцев в начале сезона южане демонстрировали качественный, зрелищный, прошлогодний футбол, но на результатах это никак не отражалось. После этого что-то у них перещелкнуло, и команда потеряла тот задор и веру в то, что их футбол может приносить очки. По крайней мере, так это видится со стороны. А еще кажется, что Грэм Поттер не понимает, что с этим делать. Его решения перестали влиять на игру. Возможно, впрочем, долгожданная недельная пауза повлияет на какие-то внутрикомандные механизмы.
«Вест Хэм» продолжает гнуть свою линию – команда играет в примерно одинаковый футбол уже достаточно долго, и это приносит свои плоды. За неполные два месяца у «молотобойцев» четыре победы и завоеванное место в верхней части турнирной таблицы. Крупное поражение от «Челси» в понедельник пусть не вводит в заблуждение — команда была вовсе не так плоха, как может показаться".
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