«Лестер» — «МЮ»: прогноз Владислава Батурина на матч 15-го тура чемпионата Англии

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «МЮ».

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Центральный матч очередного тура АПЛ состоится на арене «Кинг Пауэр», в гости к «Лестеру» приедет штампующий гостевые победы, как на конвейере, «Манчестер Юнайтед». В гостях у «МЮ» в АПЛ 100%-ный показатель. В последних семи турах «Манчестер Юнайтед» добился шести побед при одной ничьей.



Для «Лестера» «Манчестер Юнайтед» очень неудобный соперник, в последних двенадцати личных встречах во всех турнирах «лисы» не побеждали (0-3-9), а в последних четырёх проиграли. «Лестер» дома очки берёт с проблемами, в гостях он их собирает куда увереннее. «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе длительную победную серию в выездных встречах, любопытно, что в шести успешных играх в гостях «МЮ» играл очень результативно, но и пропускал во всех.

В этом противостоянии я поставлю на голы обеих команд, хозяевам пора дома демонстрировать более агрессивный и результативный футбол, гости в отличной форме, игра у них идёт, но в среду была кубковая встреча, а это дополнительная нагрузка, чем может воспользоваться «Лестер», которому надоело регулярно делиться очками с манкунианцами".