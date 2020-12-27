«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: прогноз Владислава Батурина на матч 15-го тура АПЛ

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.70.

«В очередном туре АПЛ «Вулверхэмптон» примет «Тоттенхэм», и этот матч станет португальским тренерским противостоянием в рамках английского чемпионата. В прошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами (1:2 и 3:2). В последних четырёх личных встречах проходили верховые результаты.



«Вулверхэмптон» сейчас испытывает некоторые проблемы с голами в ворота своих оппонентов, в четырнадцати встречах забито всего четырнадцать мячей, потеря из-за травмы Рауля Хименеса прилично ударила по атакующему потенциалу.

«Тоттенхэм» в атаке смотрится мощнее и играет более результативно, но плотный график игр, включая кубковую встречу в середине недели, могут повлиять на свежесть и не позволят сыграть ударно в нападении, тем более что «Вулверхэмптон» — команда весьма организованная и дисциплинированная, а также упорная, способная дать лондонцам бой. В последние два сезона игры между этими командами были результативными, сейчас есть ощущение, что на много голов соперники в этот раз не наиграют".