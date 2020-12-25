Boxing Day: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчам АПЛ в новогодние праздники!
26 декабря в английской Премьер-лиге стартует Boxing day! Пока остальные топ-чемпионаты будут отдыхать на новогодних каникулах, в Англии команды сыграют 7 туров за месяц. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
Забери свой бонус в три простых шага.
1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.
2. Пройди полную идентификацию.
3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчам АПЛ в новогодние праздники.
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