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Boxing Day: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчам АПЛ в новогодние праздники!

Boxing Day: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчам АПЛ в новогодние праздники!
Ставки / Прогнозы 0

26 декабря в английской Премьер-лиге стартует Boxing day! Пока остальные топ-чемпионаты будут отдыхать на новогодних каникулах, в Англии команды сыграют 7 туров за месяц. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!

Забери свой бонус в три простых шага.

1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.

2. Пройди полную идентификацию.

3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчам АПЛ в новогодние праздники.

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