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«Арсенал» — «Челси»: прогноз рэпера Сявы на лондонское дерби в 15-м туре АПЛ

«Арсенал» — «Челси»: прогноз рэпера Сявы на лондонское дерби в 15-м туре АПЛ
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Рэпер Сява дал прогноз на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси».

Ставка: тотал больше 3 гола за 2.62.

«Английскому футболу все по барабану. Они играют в режиме нон-стоп, чем мы должны пользоваться. 26 декабря пройдет громкое дерби Лондона «Арсенал» — «Челси». Сейчас эти команды обитают на разных полюсах турнирной таблицы.

«Канониры» продолжают катиться в пропасть, мне их, честно говоря, жалко. Абсолютно ничего не получается у команды Артеты, сливают всем подряд. Если так будет продолжаться, то «Арсенал» будет вести борьбу за выживание, как это ни прискорбно.

У «Челси» дела вроде нормально, но два проигрыша подряд не красят команду Лэмпарда, которой нужно реабилитироваться за прошлые неудачи. Матчи «Арсенала» и «Челси» — это всегда упорная борьба. Думаю, и в этот раз команды выдадут шикарный матч с забитыми голами.

Забивать умеют те и другие. Предлагаю взять ставку на тотал больше 3 голов».

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