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«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Василия Уткина на матч 15-го тура АПЛ

«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Василия Уткина на матч 15-го тура АПЛ
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Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ИТБ 1.5 жёлтой карточки «Манчестер Юнайтед» за 1.80.

«Англия. Мое любимое построждественское предновогоднее и новогоднее футбольное безумие. Матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» выделяю и буду смотреть. Что бы ни происходило, это принципиальный матч. Напомню, в последнем туре прошлого сезона именно «МЮ» отобрал у «Лестера» место в Лиге чемпионов.

Теперь матч будет в Лестере. Думаю, как бы ни складывался матч, обязательно будут контратаки у «Лестера». Судья Дин весьма щедр на «жёлтыши». В последней встрече этих команд «Манчестер Юнайтед» получил аж пять жёлтых карточек. Думаю, больше полутора «горчичников» «МЮ» сумеет заработать и в этом матче».

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