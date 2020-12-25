«Фонбет»: Россия — один из главных фаворитов МЧМ-2021

25 декабря стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2021. Аналитики букмекерской компании «Фонбет» довольно высоко оценивают шансы сборной России завоевать золотые медали – коэффициентом 3.42. Выше букмекеры оценили только шансы сборной Канады (3.00).



Помимо России и Канады эксперты «Фонбет» выделяют команды Швеции, США и Финляндии. На победу американцев на МЧМ-2021 дают коэффициент 5.00, а на шведов и финнов можно поставить за 7.00. Далее идёт команда Чехии, но её успех оценивают существенно ниже – коэффициентом 20.00.



На предварительном этапе соперниками россиян станут команды США, Швеции, Чехии и Австрии. Все матчи сборной России в прямом эфире покажет Первый канал.



Россия стартует на МЧМ-2021 встречей со сборной США. Этот матч начнётся 26 декабря в 5:30 утра мск. Финал запланирован на раннее утро 6 января 2021 года. 24 декабря россияне провели товарищескую встречу с Канадой и уступили в ней 0:1.

МЧМ-2021. Ждём финал Россия – Канада и искрометный хоккей от команды Ларионова! Большой гид по МЧМ-2021. Смотрим в Новый год и болеем за наших!