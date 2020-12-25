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Эксперты «Фонбет» назвали ставки россиян на матч Россия — США на МЧМ-2021

Эксперты «Фонбет» назвали ставки россиян на матч Россия — США на МЧМ-2021
Ставки / Прогнозы 0
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Матч группового этапа МЧМ-2021 Россия — США состоится 26 декабря и начнётся в 5:30 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.

87% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу россиян, 10% — на американцев, ещё 3% — на ничью в основное время.

На то, что команды забросят как минимум 6 шайб, поставлено 52% объёма рынка при коэффициенте 2.10. 48% приходится на то, что в матче будет меньше 6 голов (коэффициент 1.73).

Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу России в основное время. На этот исход поставлен 71% от общего объёма ставок на матч. Популярны также ставки на успех команды Ларионова с учётом овертайма и буллитов (12%), на победу США (10%), на непроигрыш России (5%) и на то, что в матче будет заброшено как минимум 4 шайбы (2%).

На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 200 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на победу России в основное время с коэффициентом 2.50.

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