Эксперты «Фонбет» назвали ставки россиян на матч Россия — США на МЧМ-2021

Матч группового этапа МЧМ-2021 Россия — США состоится 26 декабря и начнётся в 5:30 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



87% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу россиян, 10% — на американцев, ещё 3% — на ничью в основное время.



На то, что команды забросят как минимум 6 шайб, поставлено 52% объёма рынка при коэффициенте 2.10. 48% приходится на то, что в матче будет меньше 6 голов (коэффициент 1.73).



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу России в основное время. На этот исход поставлен 71% от общего объёма ставок на матч. Популярны также ставки на успех команды Ларионова с учётом овертайма и буллитов (12%), на победу США (10%), на непроигрыш России (5%) и на то, что в матче будет заброшено как минимум 4 шайбы (2%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 200 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на победу России в основное время с коэффициентом 2.50.