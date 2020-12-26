Кто выиграет МЧМ по хоккею? Академия «Чемпионата» научит анализировать спорт
«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров.
Вчера, 25 декабря, стартовал МЧМ-2021 по хоккею. Россия, Канада и США — фаворита турнира. Какая сборная выиграет титул? В Академии ты узнаешь, как анализировать спорт, изучишь пять популярных стратегий и научишься управлять игровым банком. Сделай первые ставки с бонусом до 15 000 рублей!
Преподаватели Академии:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу;
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер;
- Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная ставка»;
- Александр Вишневский, футбольный журналист, профессиональный игрок;
- Олег Клепиков, нейропсихолог;
- Дмитрий Побединский, математик, создатель YouTube-канала «Физика от Побединского»;
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».
Регистрируйся в Академии «Чемпионата» бесплатно прямо сейчас!
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