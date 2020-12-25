Россия — США: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч МЧМ-2021 по хоккею

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч МЧМ-2021 Россия — США.

Ставка: США не проиграют + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.27.

Начинать предстоит со сборной США, которая считается главным соперником россиян на групповом этапе. Даже после потери Ника Робертсона (“Торонто” не отпустил шустрого форварда) состав выглядит мощно. Отличная группа атаки, порядок на последнем рубеже. Сразу девять человек были выбраны в первом раунде драфта НХЛ. В контрольном матче перед стартом турнира обыграли Финляндию со счётом 3:2.



Сборная России накануне уступила Канаде (0:1). Вполне могла победить при доле везения, моменты имелись. В то же время результат справедлив: “кленовые листья” выглядели лучше и создали больше, однако Ярослав Аскаров оказался слишком хорош. Единственную шайбу пропустили в третьем периоде после замены вратаря.



Результат значения не имеет. Качество хоккея довольно ожидаемо оказалось средненьким. Бросалось в глаза, что соперники находятся под нагрузками и ещё не подобрались к пику формы. За один-два дня вряд ли что-то глобально изменилось, потому лезть в исход не рискнём. Игра пойдёт на три результата.



Удивительно другое. Букмекеры не сомневаются в высокой результативности, хотя не всё так просто. Контрольные встречи команд обошлись без града голов — забили три шайбы на двоих, пропустили столько же. Топ-матчи на старте крупных турниров довольно часто получаются близкими и сравнительно осторожными: сыгранности пока не хватает, форму набирают ближе к плей-офф, а в случае поражения шансы на первое место в группе резко падают.



Вратари у соперников в порядке, а главное, статистика очных встреч намекает на сдержанную результативность. В пяти из семи последних случаев было не больше пяти шайб, в двух оставшихся — шесть. Тотал меньше 6 шайб за 1.55 выглядит надёжно, но коэффициент, конечно, скромноват. Мы бы выбирали между тоталом меньше 5.5 гола за 1.84 и комбинированной ставкой «Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы» за 2.27. Дело в том, что россияне в последнее время крайне неудачно играют со «звёздно-полосатыми».



Пять поражений подряд, лишь однажды забросили больше двух шайб. Предыдущая победа датирована аж январём 2016 года, прошло почти пять лет. Да и вообще в последние годы молодёжка часто начинала групповой этап невзрачно, раскачиваясь уже ближе к плей-офф.