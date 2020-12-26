«Динамо» — СКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — СКА.

Ставка: итоговая победа «Динамо» за 1.96.

«Надо учесть, что этот матч для «Динамо» пройдет через день после кошмарного проигрыша в Москве в матче с «Ак Барсом» (2:7). И это реальный позор. С другой стороны, на динамовцев нашло затмение, да и «Ак Барс» сейчас в ударе. Поэтому не предсказывал бы, что «Динамо» будет проигрывать всем подряд. Вообще я бы заметил вот что: динамовцы в этом чемпионате не впервые влетают так крупно. Изучим, что происходило после этого.



1:5 дома в матче с «Витязем», после этого победа над «Авангардом» (3:2 ОТ).



1:6 в гостях в матче с «Йокеритом», после этого победа над «Локомотивом» (4:3 ОТ).



2:6 дома в матче с «Металлургом», после этого победа над «Автомобилистом» (7:2).



В общем, СКА не повезло, что они идут сразу после 2:7 от «Ак Барса». Динамовцы будут очень мотивированными. При этом СКА выдал серию из четырех побед: 7:2 с «Автомобилистом», 4:1 с рижским «Динамо», 4:3 по буллитам с ЦСКА, 2:0 с «Северсталью».



И заметим еще вот что: эти команды встречались 12 октября, и победу со счетом 4:3 в Санкт-Петербурге одержало московское «Динамо».



Взял бы кэф 1.96 на то, что московское «Динамо» одержит итоговую победу, пусть даже в овертайме или по буллитам. Мне нравится верить, что бело-голубые умеют исправляться».