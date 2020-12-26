«Лестер» — «МЮ»: во сколько начало матча АПЛ, где будет трансляция
26 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало матча — в 15:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры отдают предпочтение гостям: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех клуба из Лестера оценён экспертами в 3.08. А ставки на ничью принимаются за 3.62.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.
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