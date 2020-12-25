Совет Федерации одобрил закон о создании единого букмекерского регулятора

Совет Федерации сегодня, 25 декабря, одобрил законопроект о создании единого букмекерского регулятора. Ранее документ приняла Госдума.
Целевые отчисления букмекеров на развитие спорта теперь будут составлять 1.5% от всех принятых букмекером пари вместо предложенных ранее 1%. Кроме того документ установил новый минимальный порог ежеквартальных отчислений. Он составит 30 млн рублей в квартал. Ранее предлагалось взимать отчисления в размере 5 млн рублей за каждый вид спорта, на который букмекер принимает ставки. Сейчас букмекеры платят 5% от своего дохода, но не менее 15 млн рублей в квартал.
С помощью специального пакета программ, так называемой информационной системы, регулятор будет вести контроль и учёт за всеми ставками, которые будут принимать букмекеры. По истечении квартала в течение пяти дней букмекеры будут обязаны уплатить отчисления на развитие спорта, а у Единого регулятора будет 20 дней на то, чтобы перечислить деньги в спортивные федерации и лиги.
Кроме того учредителем публично-правовой компании — «Единого регулятора» — теперь вместо Минфина выступает «Росимущество».
Теперь документ уйдёт на подпись президенту России Владимиру Путину.
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