Совет Федерации одобрил закон о создании единого букмекерского регулятора

Совет Федерации сегодня, 25 декабря, одобрил законопроект о создании единого букмекерского регулятора. Ранее документ приняла Госдума.



Целевые отчисления букмекеров на развитие спорта теперь будут составлять 1.5% от всех принятых букмекером пари вместо предложенных ранее 1%. Кроме того документ установил новый минимальный порог ежеквартальных отчислений. Он составит 30 млн рублей в квартал. Ранее предлагалось взимать отчисления в размере 5 млн рублей за каждый вид спорта, на который букмекер принимает ставки. Сейчас букмекеры платят 5% от своего дохода, но не менее 15 млн рублей в квартал.



С помощью специального пакета программ, так называемой информационной системы, регулятор будет вести контроль и учёт за всеми ставками, которые будут принимать букмекеры. По истечении квартала в течение пяти дней букмекеры будут обязаны уплатить отчисления на развитие спорта, а у Единого регулятора будет 20 дней на то, чтобы перечислить деньги в спортивные федерации и лиги.



Кроме того учредителем публично-правовой компании — «Единого регулятора» — теперь вместо Минфина выступает «Росимущество».



Теперь документ уйдёт на подпись президенту России Владимиру Путину.