«Арсенал» — «Челси»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 15-го тура АПЛ

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Арсенал» — «Челси».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.15.

«Еще недавно в Англии говорили о топ-6, куда включали и «Арсенал». Но сейчас этот клуб ближе к зоне вылета, чем к борьбе за какие-то высокие места. Даже по игре «канониры» вполне смотрятся аутсайдерами. Понятно, что к лондонскому дерби Артета должен нормально подготовить свою команду, ведь такие матчи всегда можно считать «вне таблицы». Да и в последнее время против «Челси» у него иногда получалось неплохо.



Нельзя сказать, что все в порядке и у «аристократов». Команда проводит неровный сезон. Этого можно было ожидать, исходя из календаря, количества новичков и малого времени на подготовку.



Мне кажется, у «Арсенала» есть шансы. Рекомендовал бы ТБ (2.5) и «обе забьют».