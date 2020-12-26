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«Арсенал» — «Челси»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 15-го тура АПЛ

«Арсенал» — «Челси»: прогноз Кирилла Дементьева на матч 15-го тура АПЛ
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Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Арсенал» — «Челси».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.15.

«Еще недавно в Англии говорили о топ-6, куда включали и «Арсенал». Но сейчас этот клуб ближе к зоне вылета, чем к борьбе за какие-то высокие места. Даже по игре «канониры» вполне смотрятся аутсайдерами. Понятно, что к лондонскому дерби Артета должен нормально подготовить свою команду, ведь такие матчи всегда можно считать «вне таблицы». Да и в последнее время против «Челси» у него иногда получалось неплохо.

Нельзя сказать, что все в порядке и у «аристократов». Команда проводит неровный сезон. Этого можно было ожидать, исходя из календаря, количества новичков и малого времени на подготовку.

Мне кажется, у «Арсенала» есть шансы. Рекомендовал бы ТБ (2.5) и «обе забьют».

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