«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Ньюкасл».
Ставка: обе забьют за 2.16.
«Кажется, здесь фаворит очевиден – команда Пепа Гвардиолы. Конечно, «Сити» далеко не во всех матчах показывает уровень даже прошлого сезона, но против «автобусов» они до сих пор атаковать умеют. А «Ньюкасл» Стива Брюса является как раз представителем семейства массированных «автомобилей». При этом у Брюса определенные проблемы в отношениях с командой, особенно с Сен-Максименом и Ласселлсом.
У «Сити» по-прежнему большие трудности при переходе из атаки в оборону. «Ньюкасл» с его стандартами и контратаками может этим воспользоваться. Не уверен, что гости зацепят хотя бы ничью, но вот забить гол могут. Так сказать, «сороки» могут украсть гол. Моя ставка — «обе забьют».
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