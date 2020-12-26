«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Ньюкасл».

Ставка: обе забьют за 2.16.

«Кажется, здесь фаворит очевиден – команда Пепа Гвардиолы. Конечно, «Сити» далеко не во всех матчах показывает уровень даже прошлого сезона, но против «автобусов» они до сих пор атаковать умеют. А «Ньюкасл» Стива Брюса является как раз представителем семейства массированных «автомобилей». При этом у Брюса определенные проблемы в отношениях с командой, особенно с Сен-Максименом и Ласселлсом.



У «Сити» по-прежнему большие трудности при переходе из атаки в оборону. «Ньюкасл» с его стандартами и контратаками может этим воспользоваться. Не уверен, что гости зацепят хотя бы ничью, но вот забить гол могут. Так сказать, «сороки» могут украсть гол. Моя ставка — «обе забьют».