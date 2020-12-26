«Арсенал» — «Челси»: эксперты назвали фаворита лондонского дерби в 15-м туре АПЛ

26 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси». Начало — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры отдают предпочтение гостям: поставить на победу синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех «канониров» оценён экспертами в 4.33. А ставки на ничью принимаются за 3.70.



Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Арсенал» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Пенальти идёт за 2.70, удаление — за 5.00, а гол в первые 15 минут — за 3.40.