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«Арсенал» — «Челси»: смотреть онлайн, где покажут и во сколько начало матча

«Арсенал» — «Челси»: смотреть онлайн, где покажут и во сколько начало матча
Ставки / Прогнозы 0

26 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси». Начало — в 20:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры отдают предпочтение гостям: поставить на победу синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех «канониров» оценён экспертами в 4.33. А ставки на ничью принимаются за 3.70.

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Арсенал» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Пенальти идёт за 2.70, удаление — за 5.00, а гол в первые 15 минут — за 3.40.

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