«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: трансляция матча, смотреть онлайн, где покажут
26 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало матча — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.13. Успех «Ньюкасла» оценён букмекерами коэффициентом 24.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 9.90.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.05.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.36.
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