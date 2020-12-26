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«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: трансляция матча, смотреть онлайн, где покажут

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: трансляция матча, смотреть онлайн, где покажут
Ставки / Прогнозы 0

26 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало матча — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.13. Успех «Ньюкасла» оценён букмекерами коэффициентом 24.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 9.90.

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.05.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.36.

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«Горожане» не так много забивают, зато пропускают реже всех в чемпионате Англии.
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