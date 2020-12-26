Россия — США: трансляция матча МЧМ 26.12.2020, на каком канале смотреть, где покажут

26 декабря состоится матч молодёжного чемпионата мира Россия — США. Встреча начнётся в 5:30 мск, в прямом эфире матч покажет Первый канал.



В ставках на матч Россия — США подопечные Игоря Ларионова котируются с коэффициентом 2.60. Победу американцев эксперты оценивают в 2.55. Ничья в основное время идёт за 4.35.



Букмекеры уверены, что матч МЧМ-2021 Россия — США 26 декабря получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.52, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.60. Гол на первой минуте идёт за 12.00, гол в пустые ворота — за 3.50.



Итоговая победа россиян идёт за 1.95, а победа США с учётом овертайма и буллитов доступна за 1.94. На гол Родиона Амирова дают 2.50, на гол Егора Чинахова — 3.50.

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