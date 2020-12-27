«Витязь» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Витязь» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.44.

«Конечно, очки «Витязю» нужны куда больше, чем ЦСКА. Нужны не для премий или еще одного-другого шага вверх по турнирной таблице, нужны тупо для выживания, чтобы все-таки дотянуться до зоны плей-офф Западной конференции. То, что потом тот же ЦСКА сожрет тебя в четвертьфинале Кубка Гагарина в сыром виде вместе с шнурками – это уже вторично и это будет потом. А сейчас главная и чуть ли не единственная задача попасть в элитную G8 Запада. И ситуация сейчас у «Витязя» такая, что выбирать между соперниками, у которых можно поживиться очками, и теми, кто переедет тебя асфальтоукладчиком, уже не приходится, пластаться придется со всеми.



То есть, можно не сомневаться, что «Витязи» будут выпрыгивать из штанов и играть на разрыв аорты. Беда в том, что даже этого не хватит на приличный отрыв в течение двух первых периодов, в течение которых армейцы будут традиционно валять дурака и заниматься смесью фигурного катания и керлинга. А раз приличного отрыва не будет, то в третьем периоде ЦСКА начнет играть в хоккея, и тогда пиши пропало.



В общем, ситуация предельно проста. Победа больше нужна «Витязю», который к тому же играет дома. А победит опять ЦСКА. Достаточно скромно, максимум в две шайбы, а может быть, и вовсе в одну. Но при этом в основное время».