«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Англии

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал больше 4 жёлтых карточек за 1.92, тотал меньше 3 мяча за 1.78.

«Новый тур в АПЛ начнется с матча «Лестера» с «Манчестер Юнайтед». Интрига этого события заключена в турнирном положении соперников: хозяева занимают второе место, набрав 27 очков, а следом за ними идут гости (26). Очевидно, что спортивного холода на поле быть не должно.

Брэндан Роджерс после серии неудачных ноябрьских матчей решил взяться за дисциплину, и это принесло новые положительные результаты. В последнем матче «Лестер» очень грамотно действовал против «Тоттенхэма» и вполне справедливо не пропустил ни одного гола – 2:0. Про МЮ подобное сказать уж точно нельзя после 3:2 с «Шеффилдом» и 6:2 с «Лидсом». Но Оле-Гуннар Сульшер обычно резко реагирует на подобную открытость подопечных. В кубковом матче с «Эвертоном» манкунианцы действовали иначе, что касается обороны. Думаю, именно в таком духе они и продолжат.

Остается определиться со ставками. С одной стороны, вижу намек на продолжение высокой концентрации защиты обеих команд. С другой — большую заряженность на положительный результат, поскольку оппоненты бьются за второе место по итогам тура. Если эти мысли связать, можно выйти на две логичные ставки с желтыми карточками и отсутствием голов".