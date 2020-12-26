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«Арсенал» — «Челси»: прогноз Алексея Смирнова на матч 15-го тура АПЛ

«Арсенал» — «Челси»: прогноз Алексея Смирнова на матч 15-го тура АПЛ
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Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Челси».

Ставка: ИТМ 1.5 гола «Челси» за 1.84, «Арсенал» не проиграет за 1.93.

«В пяти последних матчах АПЛ «Арсенал» четыре раза проиграл и один — сыграл вничью. На команду Артеты больно смотреть. Последняя встреча с «Манчестер Сити»(4:1) в Кубке английской лиги еще раз подчеркнула проблемы канониров. Мало кто ожидает яркую игру в исполнении хозяев, но допускаю, что они могут зацепиться за очки в этом лондонском дерби. Красно-белые способны найти нужный настрой на «Эмирейтс», и это отличный матч, чтобы обозначить начало выхода из кризиса. Полагаю, в основе действий «Арсенала» будет внимательная игра от обороны, если отталкиваться от атакующей мощи оппонентов.

Синие в прошлом туре одержали уверенную победу над «Вест Хэмом» со счетом 3:0, но при этом они несколько раз очень серьезно проваливались в защите. Если тщательно изучить «Челси» на дистанции, то можно понять, что Фрэнк Лэмпард всегда старается реагировать на подобные ошибки. В основном это проявляется в акценте на прессинг в центре поля, чтобы у соперника было меньше вариантов получить возможность даже для ударов с дальних расстояний.

Гости проиграли два матча — «Эвертону» и «Вулверхэмптону», и большое влияние на результат тогда оказали как раз провалы, связанные с недостаточной концентрацией на обороне. «Челси» настроен на успех в будущем туре, но не могу исключать, что этой команде придется очень много думать о защите при встрече с голодным до побед соперником. Предполагаю, голевого праздника не получится, да и фаворит вряд ли заберет все очки".

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