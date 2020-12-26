«Арсенал» — «Челси»: прогноз Павла Городницкого на матч чемпионата Англии

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Челси».



Ставка: обе забьют за 1.84.

«Знаете, я ведь даже не Тим Рот из сериала «Обмани меня», даже не Саймон Бейкер из сериала «Менталист», и даже не Иван Охлобыстин из сериала «Метод Фрейда», надеюсь, вы не знаете такого сериала, но даже мне очевидно по поведению, по психологии Микеля Артеты, что мужик поплыл. Он приводит какую-то странную статистику, какие-то проценты, он оправдывает поражения всем, кроме бездарной игры «Арсенала».



В АПЛ «Арсенал» не может выиграть уже семь матчей подряд – пять поражений и две ничьи. На протяжении десяти туров АПЛ «Арсенал» не в состоянии забить больше одного мяча. Сейчас у него матч с «Челси», казалось бы, грузи себе на «Челси» и будешь в шоколаде. Но я нашел кое-какую другую статистику. «Челси» проиграл два гостевых матча – запомнили. «Арсенал» забивает «Челси» семь игр подряд, а в последних четырех играх между этими командами пробивался тотал больше 2.5 и забивали обе команды. Есть надежда, что забьют «Арсенал» и «Челси», поэтому выберу ставку «обе забьют».