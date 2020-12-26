Россия — США: результат матча МЧМ-2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров 26.12.2020

Сборная России обыграла команду США на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Игоря Ларионова, одержавшей первую победу на турнире в Эдмонтоне.
Счёт в матче открыл нападающий российской команды Василий Пономарёв. Россияне закрыли американцев в их зоне, Артемий Князев от левого борта бросил шайбу в сторону ворот, а Пономарёв с лёта подправил её в ворота. Американцы сравняли счёт усилиями Кэма Йорка, поразившего ворота россиян броском от синей линии.
Ключевым отрезком в матче стал второй период, в течение которого россияне забросили три шайбы. Отличились Захар Бардаков, оформивший дубль Пономарёв и Илья Сафонов, воспользовавшийся грубой ошибкой вратаря Спенсера Найта. В заключительной трети отличились Джон Фариначчи и Тревор Зеграс. Окончательный счёт установил Егор Чинахов, поразивший пустые ворота.
Победа подопечных Игоря Ларионова оценивалась коэффициентом 2.60: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2600 рублей. Успех американцев шёл за 2.55, ничья — за 4.35.
Тотал больше 4.5 шайбы оценивался в 1.52, итоговая победа россиян — в 1.95. На гол Егора Чинахова давали 3.50, на гол в пустые ворота — 3.70.
На тотал больше 7.5 шайбы можно было поставить за 4.95, на точный счёт 5:3 — за 43.0.
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