«Лестер» — «Ман Юнайтед»: прогноз Егора Титова на матч 15-го тура чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 3.38.

«Только недавно шли разговоры, что Сульшера надо увольнять. Было это после вылета «Манчестер Юнайтед» из Лиги чемпионов. И как ситуация поменялась. Сейчас всерьез уже ведутся разговоры о борьбе за чемпионство. «МЮ» действительно набрал ход. После ничьей с «Сити» разобрались с «Шеффилдом», «Лидсом», а на неделе обыграли в гостях сильный «Эвертон» в Кубке. И играл «Манчестер» здорово.



«Лестер» тоже в порядке. Обыграли «Тоттенхэм» на прошлой неделе в гостях. Большая победа. За последние пять матчей вообще выиграли 4 раза, уступили только дома «Эвертону».



Потавлю на победу «МЮ» с форой (-1). Если брать состав, то «Манчестер» очень далек от потолка. Далеко не все реализуют свой потенциал. А «Лестер» каждый матч должен играть на максимуме, чтобы добиваться результата. И, на мой взгляд, группа атаки «МЮ» во главе с Фернандешем, Рэшфордом должна сделать свое дело. И когда ты со скамейки можешь выпустить еще и Кавани, и Марсьяля, это большое подспорье. У «Лестера» же нет альтернативы Варди».