«Лестер Сити» — «МЮ»: прогноз Алексея Андронова на матч 15-го тура АПЛ

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.84.
«Сложно предсказать эту игру. Матч на три результата, как говорят в таких случаях. Но чего наверняка стоит здесь ждать, так это забитых мячей. Ни те, ни другие не относятся к командам, которые играют от обороны. Особенно это касается «МЮ». По первой части сезона можно отметить безалаберность Сульшера и его футболистов, и не только в Англии, но и в Лиге чемпионов.
Мне кажется, голевых ситуаций и самих забитых мячей в этом матче должно быть много. При этом у игры однозначного фаворита нет. О победе с равными на то основаниями могут думать и те, и другие.
«Обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 1.84, на мой взгляд, очень хорошая ставка».
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