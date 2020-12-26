«Авангард» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Спартак».

Ставка: «Авангард» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 1.85.

Красно-белые после прихода Олега Знарка на пост главного тренера трижды пересекались с «ястребами». Пока получается выше всяких похвал. Во всех трёх случаях 60 минут не хватало. Дважды выиграли москвичи (в овертайме и по буллитам), ещё один раз сильнее оказались омичи (в овертайме).



Надо сказать, что обеим командам в последнее время не хватает стабильности. Подопечные Боба Хартли потерпели четыре поражения в шести поединках, обыграв лишь угодивший в кризис «Автомобилист» и несчастный «Куньлунь». После перерыва на Евротур дома уступили «Барысу» со счётом 1:3.



«Спартак» в декабре последователен: два поражения, две победы, поражение, победа, поражение и снова победа. После перерыва успели выйти на лёд дважды — 22 декабря без шансов уступили «Ак Барсу» (0:3), зато на следующий день уверенно разобрались с «Витязем» (5:3). А ведь это прямой конкурент.



Основная проблема — большое количество травмированных. Лехтеря, Вишневский, Кутейкин и Никишин находятся в лазарете, а «скамейка» короткая. Приходится давать время не до конца готовым исполнителям, что влияет на качество хоккея. «Ак Барс» этим прекрасно воспользовался, «Витязь» не смог.



Словом, удивить в созидании красно-белым будет сложно. Две шайбы видятся потолком, больше — только при чудачествах вратаря. Лезть в открытый хоккей в таком состоянии гостям нет никакого смысла, так что они наверняка поставят на дисциплину. Шансы «Авангарда» действительно заметно выше.



В то же время лезть в большие форы слишком опасно, ведь хозяева не отличаются стабильностью. А на П1 дают скромнейший коэффициент 1.62. Потому придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между двумя ставками — 1Х + тотал меньше 5.5 шайбы за 1.85 и П1 + обе забьют за 2.09. Ждём тут чего-то в духе 2:1 или 3:2.