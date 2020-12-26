«Арсенал» — «Челси»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Англии 26 декабря

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 2.02.

«В таком положении находится «Арсенал», что даже какие-то вопросы о фаворите в этой игре выглядят странно. Просто плох «Арсенал», откровенно говоря. Уже обсуждается будущее Микеля Артеты. Команда уже никем не рассматривается как кандидат в еврокубки, и уж тем более в Лигу чемпионов. А «Челси» — это команда, которая борется за самые высокие места. Она выглядит крепче сбитой и получше скроенной сейчас.



Верю, что «Челси» сможет найти какие-то моменты для того, чтобы доставить серьезные неприятности «Арсеналу», прежде всего, его не очень надежной обороне. Это, наверное, самая большая проблема прославленной английской команды, которая недавно еще была постоянным участником Big Four, а сейчас из нее практически выпала.



Предлагаю ставить на победу «Челси» с коэффициентом 2.02».