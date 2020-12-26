МЧМ-2021: результаты всех матчей 26 декабря, авторы голов

В пятницу, 25 декабря, в Эдмонтоне стартовал молодёжный чемпионат мира 2021 года по хоккею. В первый игровой день было сыграно три матча.



Швейцария — Словакия — 0:1



Единственная шайба была заброшена в конце третьего периода, на 55-й минуте. Гол забил нападающий словацкой сборной Роман Файт.



Германия — Финляндия — 3:5



В составе победителей отличились Антон Лунделль, Аку Ряту, Микаэль Пюухтия, Топи Ниемеля и Хенри Никканен. За сборную Германии забили Самуэль Дюбэ, Тим Штюцле и Флориан Элиас.



Россия — США — 5:3



В составе сборной России дубль на счету Василия Пономарёва, по одной шайбе на счету Захара Бардакова и Ильи Сафонова. Окончательный счёт установил Егор Чинахов, поразив пустые ворота американской команды.