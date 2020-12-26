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МЧМ-2021: результаты всех матчей 26 декабря, авторы голов

МЧМ-2021: результаты всех матчей 26 декабря, авторы голов
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В пятницу, 25 декабря, в Эдмонтоне стартовал молодёжный чемпионат мира 2021 года по хоккею. В первый игровой день было сыграно три матча.

Швейцария — Словакия — 0:1

Единственная шайба была заброшена в конце третьего периода, на 55-й минуте. Гол забил нападающий словацкой сборной Роман Файт.

Германия — Финляндия — 3:5

В составе победителей отличились Антон Лунделль, Аку Ряту, Микаэль Пюухтия, Топи Ниемеля и Хенри Никканен. За сборную Германии забили Самуэль Дюбэ, Тим Штюцле и Флориан Элиас.

Россия — США — 5:3

В составе сборной России дубль на счету Василия Пономарёва, по одной шайбе на счету Захара Бардакова и Ильи Сафонова. Окончательный счёт установил Егор Чинахов, поразив пустые ворота американской команды.

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