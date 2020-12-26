«Арсенал» — «Челси»: прогноз Егора Титова на матч 15-го тура АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 3.03.
«Лондонское дерби — это всегда интересно. Но то, как выглядит в последнее время «Арсенал», кромешный ужас. Неудача следует за неудачей. Проигрывают почти всем подряд. В последнем туре уступили «Эвертону», а после этого позорно проиграли «Манчестер Сити» в Кубке лиги. Это уже не топ-клуб. Как бы не вылететь еще с такими результатами.
А «Челси» мне нравится. Да, случаются неудачные матчи, поражения, как в игре с «Вулверхэмптоном». Но тут же последовала реабилитация в игре с «Вест Хэмом», победили 3:0. Абрахам мне очень нравится, фактурный нападающий, умеющий подкараулить момент. Важное качество для форварда. На мой взгляд, какие-то неудачи «Челси» связаны с командным ростом. Молодая команда, плюс еще не все новички влились в состав. Тот же Хаверц пока осваивается.
Здесь, на мой взгляд, «Челси» просто гораздо сильнее «Арсенала» и должен это продемонстрировать. Мастерства у команды Лэмпарда больше, сыгранность чувствуется и в командной скорости она превосходит «Арсенал». Возьму «Челси» с форой (-1)».
- 26 декабря 2020
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