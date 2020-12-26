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«Арсенал» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч 15-го тура чемпионата Англии в Лондоне

«Арсенал» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч 15-го тура чемпионата Англии в Лондоне
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Известный футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 15 тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Челси».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.94, обе забьют за 1.84.

«Лондонское дерби, в котором фаворитами являются «пенсионеры». Это объяснимо. «Арсенал» находится рядом с зоной вылета. Последний раз команда обыгрывала «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» почти два месяца назад. В последнем туре «Арсенал» еще проиграл «Эвертону». У «канониров» четыре поражения в пяти последних матчах. Это, конечно, на грани катастрофы. Однако пока Микель Артета еще работает с командой. Никто не говорит про его отставку, хотя все к этому должно идти.

У команды Фрэнка Лэмпарда тоже не очень удачная серия: два поражения подряд. Синие проиграли тому же «Эвертону» и «Вулверхэмптону». Удалось обыграть крупно «Вест Хэм», но говорить о какой-то стабильности и предсказуемости сложно.

Если говорить о том, как команды играют между собой в АПЛ, то у «Арсенала» две победы против пяти поражений. Серия неудачная. Однако забивают команда практически одинаковое количество мячей в последних матчах. Части эти матчи получаются верховыми.

Думаю, надо ставить на то, что обе команды забьют, а игра будет верховой».

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