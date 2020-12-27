«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч 15-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 15 тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Тоттенхэм Хотспур».

Ставка: «Тоттенхэм» откроет счёт за 1.85, «Тоттенхэм» забьёт в первом тайме за 2.62.

«Интересная игра. «Тоттенхэм» в минувшую среду успешно сыграл в Кубке лиги. Его победа над «гончарами» была предсказуемой. Команда Жозе Моуриньо запаслась хорошими эмоциями после трёх неоднозначных матчей в АПЛ: была ничья с «Кристал Пэлас», плохие матчи с «Ливерпулем» и «Лестером».



Теперь выездная игра. В последнее время матчи между этими командами получаются сложными. Чаще они выдаются верховыми. Как правило, обе команды забивают.



Поставил бы на первый гол «Тоттенхэма» в этой игре, а также на то, что мяч будет забит в первой половине встречи.



«Тоттенхэм» чаще выигрывает в гостях, и «шпоры» на выезде регулярно забивают».