Финляндия — Швейцария: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда МЧМ-2021 Финляндия – Швейцария.

Ставка: победа Финляндии с форой (-2.5) за 1.90.

«Проиграв в первом матче словакам, швейцарцы до предела затруднили себе задачу выхода в плей-офф. Теперь им по любому придется обыгрывать немцев, а иначе счастья не видать.



В группе «А» иерархия прописана четко. Наверху, конечно же, Канада, в ногах у которой Финляндия. Дальше идут три приблизительно равных команды, одна из которых, по идее, должна была играть в группе «Б», вместо, скажем, сборной Чехии. Но группы всегда делаются под будущих хозяев турнира, поэтому у канадцев групповой турнир превратился в легкую прогулку. А заодно он стал таковым и у примнкувшей к родоначальникам Финляндии. С немцами горячие финские парни разобрались играючи, с шутками и прибаутками. В принципе, и со швейцарцами особых проблем испытать не должны. Швейцарцы тяжелы, и забивать там, похоже, некому.



Это, конечно, не означает, что финны возьмут швейцарцев голыми руками. После поражения от словаков «сырникам» деваться уже некуда, надо пластаться со всеми в надежде хоть где-то что-то сковырнуть, хотя бы очечко. Поэтому ложиться костьми швейцарцы будут, но, судя по игре финнов с немцами, им это сильно не поможет. Ну, разной весовой категории соперники, хоть и одной возрастной.



Резюмирую: Финляндия победит, конечно же, в основное время, и с преимуществом не менее чем в три шайбы».