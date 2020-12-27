Финляндия — Швейцария: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда МЧМ-2021 Финляндия – Швейцария.
Ставка: победа Финляндии с форой (-2.5) за 1.90.
«Проиграв в первом матче словакам, швейцарцы до предела затруднили себе задачу выхода в плей-офф. Теперь им по любому придется обыгрывать немцев, а иначе счастья не видать.
В группе «А» иерархия прописана четко. Наверху, конечно же, Канада, в ногах у которой Финляндия. Дальше идут три приблизительно равных команды, одна из которых, по идее, должна была играть в группе «Б», вместо, скажем, сборной Чехии. Но группы всегда делаются под будущих хозяев турнира, поэтому у канадцев групповой турнир превратился в легкую прогулку. А заодно он стал таковым и у примнкувшей к родоначальникам Финляндии. С немцами горячие финские парни разобрались играючи, с шутками и прибаутками. В принципе, и со швейцарцами особых проблем испытать не должны. Швейцарцы тяжелы, и забивать там, похоже, некому.
Это, конечно, не означает, что финны возьмут швейцарцев голыми руками. После поражения от словаков «сырникам» деваться уже некуда, надо пластаться со всеми в надежде хоть где-то что-то сковырнуть, хотя бы очечко. Поэтому ложиться костьми швейцарцы будут, но, судя по игре финнов с немцами, им это сильно не поможет. Ну, разной весовой категории соперники, хоть и одной возрастной.
Резюмирую: Финляндия победит, конечно же, в основное время, и с преимуществом не менее чем в три шайбы».
- 27 декабря 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:03
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:14
-
08:00
-
07:32