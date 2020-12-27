«Ливерпуль» — «Вест Бромвич»: прогноз Дмитрия Егорова на матч 15-го тура АПЛ
Известный журналист Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 15-го тура чемпионата Англии сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Вест Бромвич Альбион».
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2.5) за 2.09.
«Мы знаем, каков сейчас «Ливерпуль» — во времена, когда Лиги чемпионов нет, а время для отдыха есть. 7:0 с «Кристал Пэлэс», на мой взгляд, — только начало. «Вест Бромвич» же, если не брать ничью с «Манчестер Сити», показывает, что готов пропускать. Причем много.
Чувствуется, что счет будет крупным — и в пользу «Ливерпуля», конечно. Взял бы фору (-2.5) с коэффициентом больше двух на мерсисайдцев.
Ну и главное, повторюсь, Юргену Клоппу не нравился календарь. Что ж, теперь проблем нет, оправдания бессмысленны».
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