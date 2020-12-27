«Лидс» — «Бёрнли»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 15-го тура АПЛ

Знаток «Что? Где? Когда» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Лидс» — «Бёрнли».

Ставка: победа «Лидса» за 1.76, гол Бэмфорда за 2.05.

«Очень интересно, как и что будет делать Марсело Бьелса после легендарных 2:6 от МЮ. «Лидс» уже в первом матче (3:4) против «Ливерпуля» сделал заявку, что с ним в АПЛ будет весело. «Манчестер Сити» вот вообще не смог справиться. Сейчас йоркширцы идут на 14-м месте, опережая на три очка «Бернли». Но команду просто швыряет из крайности в крайность. То команда бьет «Эвертон», то проигрывает «Вест Хэму». Громит 5:2 «Ньюкасл», а в следующем туре влетает 2:6 МЮ. По такой логике получивший встряску Бьелса должен взгреть очередного соперника. С другой стороны, домашние матчи у «Лидса» не всегда удаются.



Примеры с «Вулверхэмптоном »(0:1), «Лестером» (1:4), «Арсеналом» (0:0) и «Вест Хэмом» (1:2) дают надежду «Бернли», который как раз обыграл «Вулвз» (2:1) и «Арсенал» (1:0). «Лидс» склонен к лихим размашистым атакам, а «Бернли» наоборот сторонник оборонительного футбола и будет делать ставку на контратаки. Предположу, что тем не менее фаворит — «Лидс». Хотя по статистике этого чемпионата «Лидс» выиграл всего 5 матчей в 14 турах и только одна из этих побед домашняя. Но лидер атак клуба Патрик Бэмфорд в отличной форме. Рискну поставить на его гол. И на вторую в сезоне победу «Лидса» на домашнем стадионе».