«Ливерпуль» — «Вест Бромвич»: прогноз Дениса Казанского на матч 15-го тура АПЛ

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вест Бромвич».

Ставка: Салах забьёт за 1.55.

«Для Большого Сэма возвращение в Премьер-лигу началось нездорово. 0:3 поражение от «Астон Виллы». Примечательно, что в этом сезоне только «Лидс» пропускает больше, чем «Вест Бром».



Поэтому «Ливерпуль» (который только что накидал 7 мячей «Кристал Пэлас») оторвется по полной. У гостей не будет Джейка Ливермора – это большая потеря. Поэтому в центре будет очень тяжело.



У «Ливерпуля» проблемы в защите остаются актуальны, но команда их не замечает. Салах, Мане и Фирмино здесь получат большое удовольствие.



Салах хорош: 13 матчей, 13 мячей. Думаю, он сможет сохранить эту голевую форму. Сделаю индивидуальную ставку на гол Салаха в этом матче».