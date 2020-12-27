Чехия — Россия: дата матча МЧМ-2021, где будет трансляция, во сколько начало
28 декабря состоится матч молодёжного чемпионата мира Чехия — Россия. Встреча начнётся в 5:30 мск, в прямом эфире её покажет Первый канал.
В ставках на матч Чехия — Россия подопечные Игоря Ларионова котируются с коэффициентом 1.28. Победу чехов эксперты оценивают в 7.80. Ничья в основное время идёт за 6.90.
Букмекеры уверены, что матч МЧМ Чехия — Россия 28 декабря получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за коэффициент 1.52, тотал меньше 5.5 шайбы оценён коэффициентом 2.44. Гол на первой минуте идёт за 10.00, гол в пустые ворота — за 4.00.
Итоговая победа сборной России доступна за 1.10, на успех Чехии с учётом овертайма и буллитов дают 7.20.
Гол в первые семь минут идёт за 2.06, ставки на серию буллитов принимаются за 15.0.
Рекомендуем вам
- 27 декабря 2020
-
08:30
-
08:14
-
08:00
-
07:32
-
07:14
- 26 декабря 2020
-
23:01
-
20:24
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам