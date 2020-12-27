Чехия — Россия, 28.12.2020: где покажут матч МЧМ-2021, смотреть в прямом эфире

28 декабря состоится матч молодёжного чемпионата мира Чехия — Россия. Встреча начнётся в 5:30 мск, в прямом эфире её покажет Первый канал.



В ставках на матч Чехия — Россия подопечные Игоря Ларионова котируются с коэффициентом 1.28. Победу чехов эксперты оценивают в 7.80. Ничья в основное время идёт за 6.90.



Букмекеры уверены, что матч МЧМ Чехия — Россия 28 декабря получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за коэффициент 1.52, тотал меньше 5.5 шайбы оценён коэффициентом 2.44. Гол на первой минуте идёт за 10.00, гол в пустые ворота — за 4.00.



Итоговая победа сборной России доступна за 1.10, на успех Чехии с учётом овертайма и буллитов дают 7.20.



Гол в первые семь минут идёт за 2.06, ставки на серию буллитов принимаются за 15.0.

Чехия — Россия. Прогноз: американцам закинули пятёрку, чехи на МЧМ-2021 нам не соперник При Брагине сборная России стабильно мучилась с чехами, но сейчас состав здесь совсем скромный.