Чехия — Россия: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2021 28.12.2020

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда МЧМ-2021 Чехия — Россия.

Ставка: победа России с форой (-1.5) за 1.44.

«Приблизительно такого начала мы от наших пацанов и ожидали, и верили, и надеялись. Особенно после того, как проиграли американцам пять последних «междусобойчиков» на молодежных чемпионатах мира. То есть, можно констатировать, что у Брагина американцы не пошли, а у Ларионова пошли за милую душу. А где американцы, там и канадцы, поэтому ждем плей-офф с особым нетерпением.



Теперь нам предстоит сразиться с Чехией. Ну, Чехия – она Чехия и есть. Вот уже лет двадцать нам угрожают, что вот-вот у чехов закончится смена поколений, и на МЧМ приедет такое, что мир вздрогнет, а канадцы с горя пойдут мести улицы. Но сезон идет за сезоном, в медалях успели побывать даже словаки, а у чехов самым перспективным игроком все равно остается Яромир Ягр, который так и не собирается отбрасывать коньки. И если он собрался играть до тех пор, пока чехи не выиграют молодежный чемпионат мира, то Ягр будет вечным. Чехи быстро и успешно развалили социалистическую систему подготовки хоккейных кадров, но, в отличие от нас, вовремя не охолонились, а пошли до конца. Поэтому сейчас хлебают полной ложкой, и, думается, нахлебаются еще немало.



Что касается грядущего противостояния, то нельзя не заметить, что на молодежных чемпионатах мира мы играем с чехами достаточно тяжело. В основном, конечно, выигрываем, причем не столько выигрываем, сколько додавливаем – с минимальным счетом, а иногда и за пределами основного времени. Связано это, прежде всего, с тем, что чехи на МЧМ не являются для нас конкурентами, а матчи с ними оказываются весьма проходными, да еще частенько предваряют для наших пацанов серьезные игры. Поэтому чехами особо никто не заморачивается, рвать на себе тельники и играть на разрыв аорты не собирается. Помучились, выиграли – и забыли о них, еще не дойдя до раздевалки.



Думаю, что и на этот раз получится что-то подобное. Конечно, чехи поупираются, конечно, попьют у нас немало крови – это они умеют делать лучше всех. Но в итоге наши пацаны все равно их передавят и победят, скромно, со вкусом, в одну-две шайбочки, зато в основное время».