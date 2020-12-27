«Витязь» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Подольске

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА + тотал больше 5.5 шайбы за 2.70.

«Начнем с того, что ЦСКА – лучшая команда Западной конференции (60 очков), а вот «Витязь» занимает девятое место (39) и рискует не попасть в плей-офф. Команда Михаила Кравеца должна обходить минское «Динамо» (43), «Северсталь» и «Спартак» (по 42). Шансы есть, но сейчас очки на вес золота.



ЦСКА и «Витязь» в этом сезоне еще не встречались, поэтому сравнивать не с чем. Но вот ровно год назад армейцы в спаренных матчах спокойно разобрались с «Витязем» со счетом 6:1 и 3:0. Все-таки это разные весовые категории.



Взял бы кэф 2.70 на то, что сбудутся два условия. Во-первых, ЦСКА одержит победу в основное время, и это самый очевидный прогноз. Да, «Витязь» играет у себя дома, но все-таки армейцы просто сильнее. Во-вторых, тотал в основное время будет больше .,5. Тут уже риск, но я думаю, мы увидим немало шайб. К этому подталкивает последний матч «Витязя», в котором эта команда уступила в гостях московскому «Спартаку» (3:5). Все-таки там не очень надежная оборона».