«Ливерпуль» — «Вест Бромвич»: во сколько начало матча, где будет трансляция

27 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Вест Бромвич Альбион». Начало — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех гостей оценён экспертами в 22.00. А ставки на ничью принимаются за 9.20.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Вест Бромвич Альбион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.19.

Поставить на «обе забьют» можно за 2.35, на пенальти — за 2.60.