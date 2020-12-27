«Ливерпуль» — «Вест Бромвич»: смотреть онлайн, где покажут матч, статистика
27 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Вест Бромвич Альбион». Начало — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех гостей оценён экспертами в 22.00. А ставки на ничью принимаются за 9.20.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Вест Бромвич Альбион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.19.
Поставить на «обе забьют» можно за 2.35, на пенальти — за 2.60.
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За 14 туров в чемпионате Англии «дрозды» пропустили 29 раз. На «Энфилде» с такой обороной ловить нечего.
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