«Ливерпуль» — «Вест Бромвич»: трансляция матча, когда начало, где смотреть онлайн

27 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Вест Бромвич Альбион». Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех гостей оценён экспертами в 22.00. А ставки на ничью принимаются за 9.20.



Букмекеры уверены, что матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Вест Бромвич Альбион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.19.



Поставить на «обе забьют» можно за 2.35, на пенальти — за 2.60.

«Ливерпуль» — «Вест Бромвич». Прогноз: Клопп, Мане и Салах не подпустят «МЮ» с «Челси» За 14 туров в чемпионате Англии «дрозды» пропустили 29 раз. На «Энфилде» с такой обороной ловить нечего.