«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн, где покажут матч АПЛ

27 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало — в 22:15 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Букмекеры отдают предпочтение гостям: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех хозяев оценён экспертами в 3.60. А ставки на ничью принимаются за 3.40.



Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.



Поставить на «обе забьют» можно за 2.04, на пенальти — за 3.20.

«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Прогноз: злой Моуринью вернётся в чемпионскую гонку АПЛ У «шпор» одна из лучших оборон в АПЛ, а без Хименеса «волки» в атаке выглядят тускло.