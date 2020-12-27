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«Лестер» — «МЮ»: результат матча 26 декабря и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Лестер» — «МЮ»: результат матча 26 декабря и сыгравшие коэффициенты букмекеров
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В матче 15-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере встречались «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился вничью — 2:2.

Счёт был открыт на 23-й минуте матча. После ввода мяча из аута на правом фланге полузащитник манкунианцев Даниел Джеймс прострелил вдоль линии штрафной. Мяч получил Бруну Фернандеш и лёгким касанием изменил траекторию, отправив мяч в штрафную на одинокого Маркуса Рашфорда, который, пробив в ближний угол, огорчил вратаря «лис» Каспера Шмейхеля.

Через восемь минут «лисы» отыгрались. Полузащитник Джеймс Мэддисон передачей нашёл Харви Барнса, который, несмотря на опеку трёх соперников, нашёл момент для удара и пробил из-под полузащитника манкунианцев Скотта Мактоминая под ближнюю штангу.

На 79-й минуте манкунианцы второй раз в матче вышли вперёд. Нападающий Эдинсон Кавани вырезал отличную передачу в штрафную на Бруну Фернандеша, который уверенно пробил мимо Шмейхеля в левый нижний угол.

Окончательный счёт был установлен на 85-й минуте. Вингер хозяев Айосе Перес технично прострелил в штрафную на нападающего Джейми Варди. 33-летний англичанин подставил ногу, и с небольшим рикошетом от колена защитника мяч залетел в ворота.

Поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.36. Успех «Лестера» шёл 3.08, ничья — за 3.62. С 1000 рублей можно было выиграть 3620 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча оценивался в 1.71, «обе забьют» — в 1.65, а результативная ничья — в 4.50.

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